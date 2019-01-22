Активисты "Артподготовки" получили сроки за планирование теракта

Московский окружной военный суд признал виновными в планировании теракта в столице и приговорил к тюремному заключению троих членов признанного в РФ экстремистским движения "Артподготовка".

"Суд признал виновным Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова в совершении преступления по ч. 1 ст. 30 и ч. "А" 205", - передает решение судьи РИА Новости.

По решению суда, Олег Дмитриев и Сергей Озеров получили по восемь лет колонии, третий участник движения - Олег Иванов - семь лет тюрьмы.

Подсудимых арестовали в ноябре 2017 года. В квартире участников экстремистского движения были обнаружены 13 бутылок с зажигательной смесью. По версии следствия, активисты вступили в сговор и участвовали в подготовке теракта в Москве с использованием "коктейлей Молотова". Совершить задуманное им не удалось. 18 января прокуратура сняла с фигурантов дела обвинение в создании террористического сообщества, но в силе осталось обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК - "Приготовление к совершению террористического акта". Лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев" покинул Россию в июле 2017 года.