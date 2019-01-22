Беларусь планирует вступить в ВТО к середине 2020 года

По его словам, Минск действительно приблизился к требованиям, предъявляемым к странам, желающим присоединиться к организации. "В рамках процесса подготовки к вступлению Беларусь достигла серьезного прогресса в том, что касается ее стратегических решений, регулирования нормативно-правовых отношений, а также правоприменительных практик. Сегодня страна находится уже на последнем этапе переговоров", - уточнил Марчетти.
Что касается ранее озвученных властями Беларуси планов по присоединению к ВТО в середине 2020 года, представитель этой организации полагает, что "это однозначно возможно", потому что у страны остается еще чуть больше года для того, чтобы завершить необходимые переговоры.
Кстати, как сообщил заместитель министра экономики РБ Дмитрий Ярошевич, Беларусь планирует, в частности, начать двусторонние переговоры с США по вопросу вступления страны во Всемирную торговую организацию после окончания "шатдауна" в Штатах. Он напомнил, что в феврале в Женеве пройдет очередной раунд переговоров, заседание рабочей группы по вступлению Беларуси в ВТО.