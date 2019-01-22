Бутина вышла на связь с родными после недельного молчания

Арестованная в США россиянка Мария Бутина после недельного перерыва вышла на связь с родными. Об этом телеканалу "Россия 24" сообщил отец девушки.

По словам Валерия Бутина, его дочь в течение семи дней пыталась дозвониться, однако по каким-то причинам не могла это сделать.

"Никаких гарантий нет, что это будет стабильная связь, потому что на протяжении всего времени задержания ее постоянно какие-то катаклизмы случаются со связью", - цитирует его ТАСС.

Отец девушки отметил, что в последнее время подобные технические неполадки возникают все чаще, и это вызывает определенные подозрения, что власти США хотят отрезать россиянку от внешнего мира.

"Поймите, ее могут в любой момент, например, снова поместить в карцер, и мы об этом можем не узнать", - рассказал Валерий Бутин газете "Известия", выразив беспокойство, что из-за холода в камере у его дочери может обостриться хронический артрит.

Напомним, Марию Бутину арестовали в Вашингтоне в июле прошлого года. Американские власти обвиняют россиянку в якобы участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства.