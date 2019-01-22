Дели призвал Минск активнее продвигать туристический потенциал

Хождение за три моря, которое совершил Афанасий Никитин, открыв для славянского мира еще в XV веке удивительный мир индийской цивилизации, и сегодня притягивает к себе миллионы туристов. Но гостевой поток подобен многополосному движению в обоих направлениях. Видимо, исходя именно из этого постулата, посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур и предложила "активнее продвигать туристический потенциал" белорусским турфирмам, передает БЕЛТА с ее пресс-коференции.

По словам дипломата, индийские туристы очень много путешествуют по миру, но о Беларуси из них знает лишь малая часть. "Сейчас хорошее время для туристических агентств представлять большую рекламу в Индии. Если мои соотечественники больше узнают о вашей стране, они сюда обязательно приедут", - сказала Сангита Бахадур.

Глава дипломатической миссии считает, что нужно давать как можно больше информации и о преимуществах Беларуси перед странами континента. На своей страничке в Facebook посол стремится популяризировать синеокую, но этого, конечно, по ее словам, недостаточно. На пресс-конференции была затронута и тема недавнего повышения цен на индийские визы. Сангита Бахадур пояснила, что это не особенно отразилось на количестве туристического потока в ее страну.

Посол уточнила, что консульский отдел посольства ежегодно выдает 7-8 тысяч виз белорусам и выразила надежду, что если удастся открыть прямое авиационное сообщение между Минском и Дели, это может привести к росту туристического потока с обеих сторон.