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Рубрика: Общество
Проект: События года 2018

22.01.2019 16:15
Текст: Лидия Захарова

Девять из десяти клиник не соблюдают требования к содержанию сайтов

Большинство сайтов частных клиник не соответствует требованиям закона, несмотря на то, что это обязательное условие лицензирования медицинской деятельности.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

По сути, получая медицинскую лицензию, клиники обязуются предоставлять пациентам полную и достоверную информацию о себе, однако сами же нарушают это обязательство. Закон об основах охраны здоровья гарантирует гражданам право на получение информации о медицинском учреждении, в том числе в интернете. Так, клиники должны публиковать на сайте полное наименование и адрес со схемой проезда, сведения о госрегистрации и копии лицензии на осуществление медицинской деятельности, график работы, а также часы приема руководителя и его контакты.

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Кроме того, на сайте должна быть информация об услугах, а также о правилах подготовки к приему и диагностическим исследованиям, о правилах предоставления платных услуг и ценах на них, а также отзывы посетителей. Эти же правила распространяются и на специализированные клиники, в том стоматологические.

К сожалению, не все клиники заботятся о том, чтобы их сайты полностью соответствовали букве закона, сайты многих представляют собой своеобразные "рекламные визитки". Так, большинство сайтов клиник не размещают информацию о работающих специалистах с их графиком работы, фотографиями и копиями дипломов и сертификатов. Найти полный и достоверный прайс-лист с полным набором услуг и действующими ценами на них также непросто. Зачастую отсутствуют юридические адреса.

"В законодательстве закреплены строгие требования к сайтам медицинских учреждений, которые обязаны соблюдать все клиники - как частные, так и государственные, в том числе стоматологии. Правда, девять из десяти клиник не соблюдают требования к содержанию своих сайтов, несмотря на неотвратимость наказания", - отмечает Юлия Клоуда, руководитель онлайн-журнала о стоматологии Startsmile.ru.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Сложность в формулировках, а также низкая юридическая грамотность в целом ведет к тому, что закон не соблюдается, а организации рискуют навлечь на себя гнев Роспотребнадзора и Минздрава наряду с предупреждениями и штрафами. Статьей 660 КоАП РФ "о Нарушении прав граждан в сфере охраны здоровья" допускает в качестве наказания как предупреждение, так и штрафы, для физических лиц от 1500 до 3000 рублей, и для юридических - от 20 до 30 тысяч рублей.

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