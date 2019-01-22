Экс-сотрудник Белого дома Джон Келли ненавидел Трампа и свою работу

Один из экс-помощников Дональда Трампа написал книгу "Команда гадюк". Она будет опубликована на следующей неделе. Пока же в СМИ просочились цитаты противников нынешнего американского лидера.

Например, Джон Келли, возглавлявший аппарат сотрудников Белого дома, заявил, что считал эту работу худшей в своей жизни, а день увольнения - лучшим.

Ранее Келли неоднократно говорил, что Трамп не подходит на должность президента.

Сам же хозяин Белого дома к своим помощникам относился с подозрением. Он даже составил список врагов внутри администрации.

"Мы собираемся избавиться от всех змей, даже от тех, кто обитает на самом дне", - заявлял политик.