Эксперты не одобрили проект памятника Сергею Бодрову

Эксперты не одобрили проект памятника актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему - в образе его героя из дилогии "Брат" Данилы Багрова, - который планировалось установить в Москве.

Как передает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на председателя столичной комиссии по монументальному искусству Игоря Воскресенского, у специалистов появились претензии "к выразительности" памятника.

"Экспертиза показала, что надо перерабатывать проект. Причина в том, что надо не образу памятник ставить, а действительно человеку", - уточнил суть нареканий Воскресенский. Добавив, что "это и было замечание - не художественному образу надо делать памятник, а героям каким-то нашим".

Кроме того, рассказал председатель комиссии, есть и чисто профессиональные замечания, "такие как пластика, выразительность и другие".

Следующее заседание комиссии по монументальному искусству может состояться 14 февраля.

Известно, что ранее презентованный макет памятника Бодрову представлял собой бронзовую литую фигуру Данилы Багрова. Предполагалось, что памятник будет решен в бронзе, а перед ним объемными буквами планировалось выложить фразу "Я думаю, что сила в правде".

Монумент предложено разместить в начало Покровского бульвара столицы, на площади перед станцией метро "Баррикадная", в сквере на Кудринской площади или в парке Декабрьского восстания.

Сергей Бодров-младший погиб (официально считается пропавшим без вести) 20 сентября 2002 года в возрасте тридцати лет во время схода ледника в Кармадонском ущелье, где проходили съемки его мистического боевика-притчи "Связной", в котором Сергей играл главную мужскую роль.