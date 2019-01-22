ФНПР: Уточнение понятия "социальное государство" поможет выполнить майский указ

Более полное раскрытие определения "социальное государство" в российском законодательстве будет способствовать выполнению положений майского указа, в котором сделан акцент на социальную сферу. Об этом, как передает ТАСС, сказал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Глава ФНПР считает, что наиболее важно прописать понятие в тех законах, которые основываются на Конституции РФ и особенно на ее седьмой статье. Именно в ней говорится о том, что Россия - социальное государство. Шмаков предсказывает большую законотворческую работу.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что в российском законодательстве следует более полно раскрыть определение "социальное государство". По его мнению, спустя 25 лет после принятия Конституции РФ нужно заново оценить потенциал для развития и дальнейшего повышения эффективности ее принципов и норм. Именно соблюдение и максимально полная реализация конституционных прав граждан, и прежде всего социальных прав, является безусловным приоритетом для общества, отметил Володин.