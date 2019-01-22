Глава Орлеанской династии принц Генрих скончался во Франции

Принц Генрих Орлеанский умер во Франции в возрасте 85 лет. Он носил также почетный титул графа Парижского и был претендентом на несуществующий французский престол по версии роялистов (сторонников монархической формы правления), представляя королевскую династию Бурбонов.

Теперь главой Орлеанского дома является сын покойного 53-летний Жан-де-Франс, герцог Вандомский. Он же сообщил о смерти своего отца в Twitter.

Принц Генрих скончался в трагическую для семьи годовщину смерти Людовика XVI, казненного на гильотине 21 января 1793 года.