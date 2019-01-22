Глава Орлеанской династии принц Генрих скончался во Франции

Принц Генрих Орлеанский умер во Франции в возрасте 85 лет. Он носил также почетный титул графа Парижского и был претендентом на несуществующий французский престол по версии роялистов (сторонников монархической формы правления), представляя королевскую династию Бурбонов.
Теперь главой Орлеанского дома является сын покойного 53-летний Жан-де-Франс, герцог Вандомский. Он же сообщил о смерти своего отца в Twitter.
Принц Генрих скончался в трагическую для семьи годовщину смерти Людовика XVI, казненного на гильотине 21 января 1793 года.
J'ai la tristesse de vous annoncer le décès de mon père, Monseigneur le Comte de Paris, survenu ce matin. Je le confie à vos prières.— Prince Jean de France (@PJeanDeFrance) 21 января 2019 г.
Jean, Duc de Vendôme
Domaine Royal de Dreux , le 21 janvier 2019 pic.twitter.com/1InR0Bq4zN