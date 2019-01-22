"Кардифф" выступил с заявлением относительно ситуации с Эмилиано Салой

Руководство футбольного клуба "Кардифф" шокировано новостями о новичке команды Эмилиано Сале.

Сегодня стало известно, что частный самолет с игроком на борту, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс. Произошло это за час до ожидаемого прибытия. На поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей.

"Мы были шокированы этой новостью. Мы ожидали Эмилиано сегодня на тренировочной базе клуба. Он должен был провести первую тренировку с новой командой", - говорится в заявлении на сайте "Кардиффа". "Наш владелец Винсент Тан и президент Мехмет Далман очень расстроены. Мы решили отменить сегодняшнее занятие. Все наши мысли об Эмилиано и пилоте. Хотим поблагодарить за поддержку наших болельщиков и всю футбольную семью в такой сложный момент. Мы продолжаем молиться в ожидании хороших новостей".

Чуть ранее с заявлением выступил отец Салы Орасио. Он отметил, что до сих пор не может поверить в случившееся.

"Я в отчаянии", - приводят слова отца футболиста аргентинские СМИ. "Не знаю, что произойдет дальше. Для Эмилиано, как и для всех нас, трансфер в "Кардифф" был большим событием. Он всегда усердно работал, трудился. Скромный парень".

"Кардифф" приобрел Салу у "Нанта" за рекордные для валлийского клуба 20,5 миллионов евро.