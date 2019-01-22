Новости

Новая модель Mitsubishi появится в России в марте 18:00
Избитый актером Виторганом режиссер Богомолов рассказал о самочувствии 17:56
Эксперты рассказали, как вести себя при ЧП в самолете 17:56
Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва 17:55
Для Балтфлота построят малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" 17:55
"Кардифф" выступил с заявлением относительно ситуации с Эмилиано Салой 17:50
В Крыму тарифы на вывоз ТКО сохранят на уровне 2018 года 17:48
"Кардифф" выступил с заявлением по ситуации с Эмилиано Салой 17:44
МИД: Каналы военной связи между РФ и США в 2018 году работали исправно 17:44
На Кубани чиновница оставила дольщиков без квартир 17:33
Жильцов освободят от обязанности доказывать отсутствие долгов за капремонт 17:31
Крым поставил рекорд по числу туристов в 2018 году 17:28
Мэр отправил проект реконструкции дома Булошникова на допэкспертизу 17:19
Пенсионеры из Петербурга выиграли полмиллиарда рублей 17:19
Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины 17:16
В Саратове мэр не доехал на трамвае до работы из-за поломки вагона 17:12
Дели призвал Минск активнее продвигать туристический потенциал 17:10
Renault Logan стал кроссовером 17:08
На заводе в Ижевске на рабочих рухнуло оборудование 17:07
В Кирове пьяный водитель сбил трех человек на остановке 17:05
Число погибших при крушении Ту-22М3 под Мурманском возросло до трех 16:55
В Дагестане чиновник арестован за начисление липовых долгов за газ 16:46
НАК оценил действия пилота захваченного самолета Сургут - Москва 16:45
СК возбудил дело об угоне самолета Сургут-Москва 16:42
Ми-8 не обнаружил в Черном море людей с горящих судов 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 17:44
Рубрика: Спорт

"Кардифф" выступил с заявлением по ситуации с Эмилиано Салой

Текст: Артур Нанян
Фото: REUTERS/Stephane Mahe Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Руководство футбольного клуба "Кардифф" шокировано новостями о новичке команды Эмилиано Сале. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Фото: AP Photo/David Vincent
Самолет с футболистом "Кардиффа" на борту пропал с радаров

Сегодня стало известно, что частный самолет с игроком на борту, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс. Произошло это за час до ожидаемого прибытия. На поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей.

"Мы были шокированы этой новостью. Мы ожидали Эмилиано сегодня на тренировочной базе клуба. Он должен был провести первую тренировку с новой командой, - говорится в заявлении. - Наш владелец Винсент Тан и президент Мехмет Далман очень расстроены. Мы решили отменить сегодняшнее занятие. Все наши мысли об Эмилиано и о пилоте. Хотим поблагодарить за поддержку наших болельщиков и всю футбольную семью в такой сложный момент. Мы продолжаем молиться в ожидании хороших новостей".

Чуть ранее с заявлением выступил отец Салы Орасио. Он не скрывал, что до сих пор не может поверить в случившееся.

"Я в отчаянии, - приводят слова отца футболиста аргентинские СМИ. - Не знаю, что произойдет дальше. Для Эмилиано, как и для всех нас, трансфер в "Кардифф" был большим событием. Он всегда усердно работал, трудился. Скромный парень".

"Кардифф" приобрел Салу у "Нанта" за рекордные для валлийского клуба 20,5 миллиона евро.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спорт Футбол Игроки и тренеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва
Путин и Абэ начали переговоры в Кремле
Минфин предложил ввести налоговый вычет по расходам на фитнес
"Кардифф" выступил с заявлением относительно ситуации с Эмилиано Салой
Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины