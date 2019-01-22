Наступивший год обещает быть не менее беспокойным, чем предыдущий. Санкции, инфляция, замедление мировой экономики, колебания цен на нефть и курсов валют. Как защитить сбережения и, главное, на чем можно заработать в это неспокойное время? "Российская газета" спросила экспертов.

Сколько и на сколько

Грамотный ответ на вопрос, на чем розничному инвестору можно заработать, невозможен без учета ситуации конкретного человека: его инвестиционных целей, горизонта инвестирования, способности и желания принимать риск.

Именно от этих факторов, а не от имеющейся суммы, как может показаться на первый взгляд, зависит выбор инструментов, напоминают эксперты. Кто-то и один миллион рублей готов инвестировать в высокорисковые активы на 5 лет в ожидании сверхприбылей. Например, в перспективные биотехнологии или искусственный интеллект. А для другого 50-100 тысяч рублей могут быть единственными накоплениями, и тогда рассматривать необходимо исключительно консервативные и ликвидные вложения.

"У каждого человека, который собирается начать инвестировать, первым делом должна быть сформирована "финансовая подушка безопасности" - запас средств, покрывающий расходы семьи на срок 6-24 месяца, говорит Виталий Исаков, руководитель отдела управления акциями УК "Открытие".

Эти средства должны быть проинвестированы максимально консервативно - например, на банковский депозит с возможностью досрочного снятия или в фонд облигаций, и могут тратиться только в случаях крайней необходимости, таких как потеря работы, покрытие внезапных медицинских расходов.

Наличие такой подушки безопасности позволяет человеку осуществлять вложения в рискованные инструменты для финансирования долгосрочных целей, зная, что не придется продавать их с убытком в неподходящий момент в случае непредвиденных обстоятельств.

Главное - план

Следующий этап - инвестиции для финансирования крупных планируемых трат - покупка автомобиля, квартиры, образование детей.

Здесь в портфель можно включать рискованные активы, такие как акции, при условии, что срок накопления составляет как минимум три года, а лучше - пять и более. При этом инвестор должен понимать, что на коротких отрезках времени такие активы могут и будут показывать отрицательную переоценку, которую нужно быть готовым переносить, чтобы заработать повышенный доход, уточняет Исаков.

Наконец, самой крупной, долгосрочной и желанной целью для любого инвестора является достижение финансовой независимости - накопление такого капитала, который бы позволял жить на доход от него. Для большинства людей срок достижения такой цели составляет десятки лет, возможно, 30 лет и более. Для финансирования такой цели как раз подходит инвестирование на рынке акций, так как именно этот актив обладает наиболее высокой ожидаемой доходностью при вложении на длительный срок. "Если же не имея плана "прыгать" от инвестиции к инвестиции, гонясь за недавней доходностью или сказочными обещаниями продавца, то остаться в плюсе на коротком горизонте времени можно лишь за счет удачи, а на длинном - практически невозможно", - говорит Исаков.

Валюта

Если говорить о консервативных инвестициях, то долларовая корзина остается в 2019 году актуальной, говорит Алексей Антонов, аналитик "Алор Брокер". "Перспективы роста курса американской валюты с текущих 66 рублей до 70-73 рублей вполне осязаемы. Это может дать рублевую доходность около 10 процентов, что будет выше любого депозита", - уточняет он. По его словам, сейчас рубль поддерживает налоговый период, но, как только он закончится и как только минфин всерьез выйдет на валютный рынок для закупки долларов в резервные фонды, доллар может легко перешагнуть через отметку в 70 рублей. Дело в том, что минфину придется наверстывать упущенное в прошлом году и вываливать на рынок около 2,8 миллиарда рублей в день. Этот большой объем не может не сдвинуть котировки доллара вверх, особенно при относительно слабой нефти, низких темпах роста экономики, предчувствии нового пакета санкций со стороны США.

Бивалютная корзина, состоящая из рублей и долларов, не даст в этом случае доходности, но позволит сохранить ценность. Это вариант для еще более консервативных инвесторов, также как и мультивалютная корзина.

Драгметаллы

Цены на металлы движутся вверх, золото, исключая локальные спады, находится на полугодовых максимумах и перспективы самые положительные, полагает вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский. "На фоне общей нестабильности золото остается востребованным защитным механизмом на мировом рынке. В этом году рост может составить 7-8 процентов. Если говорить о глобальных перспективах, у него, на мой взгляд, есть потенциал подняться до уровня 1800 долларов за тройскую унцию - это максимум, достигнутый во время предыдущего кризиса - и даже пробить его, - говорит Вязовский.

Серебро сейчас ходит за золотом. Оно немного более заметно двигается как в сторону роста, так и в сторону падения, поэтому оно больше подходит для инвесторов с агрессивными инвестиционными планами. Если рынок драгоценных металлов будет расти, на серебре можно заработать больше, чем на золоте, но если будет падать, и потери будут более внушительными.

Интересная ситуация сложилась с палладием. Последний недавно обогнал золото - цена взлетела до 1300 долларов за унцию на фоне дефицита этого металла для нужд промышленности (и в ближайшей перспективе этот дефицит никуда не денется). Палладий, как и золото, можно купить в инвестиционных монетах, то есть он доступен обычному инвестору.

Недвижимость

Инвестиции в недвижимость для дальнейшей перепродажи пока не особо актуальны - цены на жилье не растут. Однако в качестве консервативной "пенсионной" инвестиции (для сдачи в аренду) квартиры вполне годятся, считает Олег Репченко, руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU".

По его словам, сейчас сдача в аренду приносит примерно 5 процентов годовых. Немного ниже ставок по рублевым вкладам, но недвижимость в России традиционно рассматривается людьми как надежный материальный актив, который не пропадет, так что многие предпочтут купить квартиру, а не положить деньги в банк.

Если квартира нужна для сдачи в аренду и речь идет о Москве, стоит покупать ее в недорогих районах. В престижных районах на западе и юго-западе квартиры до сих пор сильно переоценены. И если для постоянного проживания люди и готовы переплатить за локацию, то для аренды они в основном выбирают более дешевые районы. Важный фактор - расположение рядом с метро, в идеале не далее 10 минут пешком. В целом, лучше всего для сдачи в аренду подходят однокомнатные квартиры в относительно современных панельных домах с недорогим, но аккуратным ремонтом.

Облигации и акции

Эталоном надежности являются государственные бумаги. Как вариант, облигации федерального займа (ОФЗ): номинал всего от одной тысячи рублей, разнообразие выпусков по срокам и видам, регулярные купоны. "При текущем росте цен все интересней становится ОФЗ, номинал которой привязан к инфляции (ОФЗ-ИН): чем выше инфляция, публикуемая Росстатом, тем больше получит инвестор при погашении бумаг, - поясняет Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Премьер". - При этом ОФЗ-ИН дает еще и купон в размере 2,5 процента". Такой инструмент, по словам Бахтина, позволяет защитить накоплени я от потери покупательной способности. Доля нерезидентов в данном выпуске значительно ниже, чем в других типах ОФЗ, а значит, и риск падения из-за сокращения их позиций также ниже. Если покупку инвестиционных инструментов произвести через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и у вас есть облагаемый по ставке 13 процентов доход, то через налоговый вычет вы сможете еще больше увеличить свой доход.

Самая желанная цель для любого инвестора - скопить капитал, который позволял бы жить на доход от него. На это может потребоваться лет 30

Можно включить и долю в акциях, которая будет варьироваться в зависимости от отношения к риску и временного горизонта. Внутри года заработать можно на отдельных идеях, в том числе на акциях с высокой прогнозируемой дивидендной доходностью. Один из примеров - "Сургутнефтегаз". Компания к тому же держит огромную денежную "подушку" в долларах, что дает еще и дополнительную защиту от девальвации. Также есть ряд фундаментально недооцененных бизнесов, которые можно включать в свой портфель уже сейчас, но с горизонтом инвестирования от нескольких лет. Например, Сбербанк: несмотря на сильные финансовые результаты, бумага за прошлый год потеряла около 16,5 процента. Он первым и пострадал на фоне санкционной темы в отношении российских госбанков, когда нерезиденты стали массово продавать данный актив.

Нельзя с уверенностью сказать, что будет рост капитализации по итогам года, так как это российский актив, но на длинном горизонте текущие ценовые уровни привлекательны. В аналогичном ракурсе можно посмотреть на "Газпром", акции которого торгуются на многолетних минимумах и выгодны для покупки в перспективе дальнейшего роста. По Yandex цена в долларах близка к уровням размещения в 2011 году. А Yandex - это более 50 процентов трафика электронной торговли в РФ, это успешный бизнес такси и ряд других направлений.