Президент федерации борьбы Грузии задержан за избиение спортсмена

В Грузии разгорается громкий околоспортивный скандал. Глава местной федерации борьбы Тамаз Гегешидзе задержан полицейскими по подозрению в совершении акта насилия.

"Тамаз (Гега) Гегешидзе, президент Федерации борьбы Грузии, был задержан в соответствии с Уголовным кодексом Грузии, частью первой статьи 126 Уголовного кодекса Грузии", - сообщил во вторник, 22 января, официальный сайт МВД республики.

Речь идет об инциденте, произошедшем 11 января во время соревнований. В ходе возникшего в зале конфликта Тамаз Гегешидзе напал на борца Зураба Датунашвили. Судя по видеозаписи, распространенной телеканалом "Рустави 2", чиновник подошел к спортсмену с неким предметом в руке и ударил того по лицу, а затем нанес еще удар рукой. После этого мужчин разняли, но у Датунашвили, как хорошо видно на записи, было сильно окровавленное лицо.

В МВД добавили, что в ходе следственных действий очевидцы конфликта отказались добровольно передать полицейским детали произошедшего, в связи с чем были допрошены мировым судьей.