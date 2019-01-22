Протестующие таксисты перекрыли улицу в центре Бухареста

Представители таксомоторных компаний Румынии перекрыли одну из главных магистралей Бухареста.
На бульваре перед площадью Виктории, где находится штаб-квартира правительства, собралось около 200 автомобилей.
Участвующие в акции таксисты потребовали на законодательном уровне запретить приложения Uber, Taxify и других, с помощью которых частные извозчики находят себе клиентов.
На машинах протестующих были плакаты с надписями "Остановить нелегальный извоз!" и "Нет пиратству!".
Таксисты пообещали проводить подобные акции каждый вечер, пока их требования не будут удовлетворены.