Протестующие таксисты перекрыли улицу в центре Бухареста

Представители таксомоторных компаний Румынии перекрыли одну из главных магистралей Бухареста.

На бульваре перед площадью Виктории, где находится штаб-квартира правительства, собралось около 200 автомобилей.

Участвующие в акции таксисты потребовали на законодательном уровне запретить приложения Uber, Taxify и других, с помощью которых частные извозчики находят себе клиентов.

На машинах протестующих были плакаты с надписями "Остановить нелегальный извоз!" и "Нет пиратству!".

Таксисты пообещали проводить подобные акции каждый вечер, пока их требования не будут удовлетворены.