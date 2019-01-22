Путин встретится с Додоном

На следующей неделе пройдут переговоры президентов России и Молдавии, подтвердили в Кремле.

"Действительно, на следующей неделе готовятся контакты с президентом Додоном", - ответил на соответствующий вопрос на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Идет постоянное общение, многие вопросы, в том числе торгово-экономического взаимодействия, - всегда на повестке дня", - также сказал Песков.

Ранее Додон назвал цель визита в Москву - обсудить проблемы, связанные с транзитом через территорию Украины. С этого года Россия отменила пошлины на импорт ряда молдавских товаров, но при этом заработал запрет на импорт украинских товаров и товаров других стран транзитом через Украину.