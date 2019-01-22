"Неделя памяти 2019" открылась выставкой "Спасители" в Музее Москвы

В Музее Москвы открылась уникальная мультимедийная выставка "Спасители", подготовленная Российским еврейским конгрессом при поддержке Правительства Москвы и фонда Зиминых. С ее открытия в России официально началась "Неделя памяти" - серия мемориальных и образовательных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста. Он отмечается 27 января в десятках стран мира в день, когда Красная армия освободила в 1945 году лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). В этом году "Неделя памяти" - юбилейная, и она уже в 5-й раз проводится на федеральном уровне.

Выставка "Спасители" в Музее Москвы продлится до 4 февраля. Вход на нее свободный. Она впервые рассказывает обо всех 206 российских Праведниках народов мира (в том числе ныне живущих) из более чем 20 регионов страны - людях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях. Проект был инициирован двумя 15-летними московскими школьницами, которые объехали Россию и Израиль, чтобы взять интервью у евреев, спасенных в годы войны. Видеоинтервью и демонстрируются на выставке. Этот вернисаж призван стать основой для развития темы Праведников народов мира в России, для привлечения внимания к этой теме как взрослых, так и детей.

Центральным событием "Недели памяти" станет мемориальный вечер "Хранитель памяти", который пройдет 28 января в театре "Геликон-опера". Здесь будут чествовать, а также наградят премией "Хранитель памяти" тех, кто внес вклад в сохранение памяти о Холокосте и о подвиге воинов Красной Армии. Ведущий вечера - Леонид Якубович, режиссер-постановщик - народный артист России Дмитрий Бертман. В вечере примут участие солисты и оркестр театра, а также певица Тамара Гвердцители.

На обоих мероприятиях будут присутствовать ветераны, бывшие узники гетто и концлагерей, лидеры общественных организаций, основных религиозных конфессий и национальных диаспор, деятели культуры, послы иностранных государств. Все собранные на Благотворительном Мемориальном вечере средства пойдут на установку памятников жертвам Холокоста.

Цикл мероприятий "Недели памяти" 2019 года не ограничится двумя вышеуказанными событиями: 22 января в музее ГУЛАГа пройдет презентация книги "Дороги гетто" (воспоминания выжившей в Холокосте), 23 января в Мемориальной синагоге на Поклонной горе состоится вечер Праведников Народов Мира Грузии.

Прямая речь

Михаил Мягков, Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО):

"Вспомним, что первый нацистский концлагерь "Дахау" действовал еще с 1933 года. Потом их создавали в геометрической прогрессии. В Европе действовало 27 только "главных" нацистских концлагерей и лагерей смерти, у них были сотни филиалов. А в общей сложности - вместе с лагерями военнопленных, гетто и так называемыми "институциями", где людей убивали либо готовили к смерти - их было 44 тысячи по всей Европе. Это была действительно машина смерти, от которой избавила мир многонациональная Красная Армия!

Был генеральный план "Ост", согласно которому от 50 до 75% разных народностей Европы предполагалось переселить в Сибирь либо уничтожить. Часть населения должна была быть "онемечена". Планировалось тотальное уничтожение евреев, уничтожение цыган, превращение славянских народов в рабов фашистского Третьего рейха. Вот что готовил нам нацистский режим! Но помнит ли об этом сегодняшняя молодежь?

Эту страшную правду важно помнить сегодня, чтобы ползучие ростки неонацизма, в том числе на территории соседних государств, были подавлены в зародыше. Чтобы эта трагедия больше никогда не повторилась на нашей планете.

Это одна из причин, почему учеными Российского военно-исторического общества совместно с Научно-просветительским Центром "Холокост" издан сборник "Собибор: по обе стороны колючей проволоки".

В нацистском лагере смерти "Собибор" менее чем за два года было уничтожено около 250 тысяч евреев. Средняя продолжительность жизни человека здесь составляла два часа. После бунта узников во главе с офицером Красной Армии Александром Печерским лагерь был стерт с лица земли.

Ранее свидетельства соратников Александра Печерского были на периферии исследования историков. В книге мы постарались восстановить справедливость. До окончания Великой Отечественной войны дожили 53 человека, и у каждого были свои воспоминания. Семен Розефельд, Аркадий Вайспапир, Алексей Вайцен - вот лишь некоторые имена. Мы рассказываем, как складывалась их жизнь до и после лагеря.

С другой стороны, книга - это попытка показать лагерь и со стороны тех, кто убивал. Прежде всего, это травниковцы, охрана лагеря. В книге впервые опубликованы фрагменты следственных дел травниковцев, которые участвовали в преследовании узников "Собибора".