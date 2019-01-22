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22.01.2019 14:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Курском нашли свалку с рогами и копытами

Текст: Анна Скрипка (Курск)

Сотрудники департамента экологической безопасности и природопользования Курской области обнаружили в селе Глебово стихийную свалку с производственными отходами и останками скота, которые не идут на переработку в кустарных условиях. Поводом для выездной проверки, как сообщили в администрации области, стали жалобы в соцсетях: местные жители решили рассказать о неприятном соседстве со сваленными неподалеку от села рогами, копытами и внутренностями животных.

Фото: Ирина Поволоцкая/ Тагир Раджавов
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- Информация о размещении отходов на открытом грунте подтвердилась, - отметили в комитете. - По фактам нарушения природоохранного законодательства возбуждено дело об административном правонарушении.

В администрации напомнили, что свалившие отходы в непредусмотренном для этого месте должны будут выполнить предписание и ликвидировать стихийную свалку. Кто именно это сделал, пока не сообщается. Помимо этого, Кодексом об административных правонарушениях РФ за "несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при размещении и ином обращении с отходами производства и потребления" предусмотрены штрафы. Для граждан - от одной до двух тысяч рублей, должностных лиц - от 10 до 30 тысяч. Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц предусмотрено также приостановление работы до 90 суток или штрафы: от 30 до 50 тысяч рублей для первой категории нарушителей, и от 100 до 250 - для второй.

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