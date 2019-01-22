24 февраля 1929 г. на земле, которая до революции принадлежала графу Орлову-Давыдову (бывшая Воронежская область, ныне - Липецкая - Прим. ред.), организовалась сельскохозяйственная коммуна. В нее объединилась 21 семья разных национальностей - русские, украинцы, белорусы, немцы Поволжья... От проклятого царизма в наследство коммунарам достались полуразвалившаяся помещичья контора, два глинобитных сарайчика и плетневая конюшня. На усадьбе не было даже колодца: воду возили на лошадях за 4 километра из соседнего села. Вскоре в коммуне уже насчитывалось 3 жатки, 17 лошадей, 12 коров, 2 свиньи, 24 овцы, 2 трактора.

Все началось с коммуны

В стране усиленными темпами шла коллективизация, и власти попытались на базе уже коммуны организовать колхоз имени Ильича. Четыре собрания с жителями близлежащих деревень провела комиссия во главе с секретарем райкома партии Агеевым, но беднота Павловки и Александровки не захотела быть колхозниками, и только крестьяне Красной Зорьки согласились вступить в коммуну, но от колхоза тоже отказались.

Летом 1929 г. в коммуну вступили еще две группы семей демобилизованных красноармейцев, которые насчитывали 35 едоков. Но все попытки превратить коммуну в колхоз по-прежнему терпели фиаско. По данным на 25 июня 1929 г. коммуне принадлежал участок земли площадью в 1344 гектара, из них пахотной - 1060 гектаров. Также имелись 24 рабочих лошади, семь тракторов с плугами и 2 молотилки. Но не хватало прицепных орудий к тракторам - дисков, сеялок, борон, культиваторов... Было решено взять в кредит у государства: 3800 рублей на приобретение техники и 28 300 рублей на строительство дома и сарая-гаража.

Но получив кредиты, коммуна, уже насчитывающая сорок семей, стала разваливаться. В советское время всю вину возлагали на кулаков, которые и разлагали коммунаров морально и поджигали постройки. Но истинной причиной неудач было то, что многие члены коммуны не имели никакого представления о сельском хозяйстве, больше всего были потребителями. Стоявший во главе коммуны председатель был человеком слабовольным, во многом потакал коммунарам. Коммуна находилась на грани банкротства.

Новая метла по-новому мела

И тогда власти резко меняют руководство коммуны. В 1930 г. во главе коммуны становится 28-летний член ВКП(б), уроженец села Новочеркутино нынешнего Добринского района Григорий Корнеевич Краснов. Он имел приличное по тем временам образование - семь классов - и был неплохим хозяйственником. Краснов установил строжайшую дисциплину, уравнительную зарплату заменил сдельщиной, ввел строгий учет на всех работах, определил нормы выработки и штрафы за плохую работу. Трудовая дисциплина резко повысилась. Уже в 1931 г. своими силами построили 2 коровника на 200 голов, затем отстроили большой жилой многоквартирный дом, зернохранилище, мельницу.

5 апреля 1930 г. в тогдашнем Добринском районе была создана первая машинно-тракторная станция (МТС). И создали ее в коммуне имени Ильича. В ней насчитывалось 17 тракторов - одиннадцать старых и шесть новых.

Дела пошли в гору, и в 1933 г. Григорий Корнеевич был избран делегатом I Всесоюзного съезда колхозников-ударников. Сохранилось фото, где он запечатлен со Сталиным. А в 1935 г. коммуна имени Ильича перешла на устав сельскохозяйственной артели (колхоза).

Краснов был талантливым организатором с крестьянским чутьем, он сумел подобрать умелых людей на руководящие должности. Каждодневные наряды в колхозе были отменены. До каждой отрасли хозяйства доводились ежемесячные планы-наряды на все основные виды работ, а каждый бригадир, каждый заведующий той или иной отраслью сам планировал расстановку своих людей. Краснов решил, что им видней кого и куда поставить. Вот так в условиях тогдашнего тоталитарного сталинского режима молодой руководитель использовал демократические методы управления.

Передовики Груня и Галя

В 1929 г. в коммуне была создана товарная свиноводческая ферма. С 1932 г. она стала племенной. Все начиналось с приобретения двух маток белой английской породы. Их назвали Груней и Галей. Многолетняя кропотливая племенная работа над улучшением этой породы свиней позволила вывести свою, так называемую добринскую. Именно свиноводство, на которое сделал ставку Краснов, принесло значительные доходы. Об этом говорят следующие красноречивые данные. Свиней в 1930 г. было 26 голов, а в 1932 г. стало 225 голов. Приплод поросят на одну матку за год в 1930 г. составлял 10 голов, а в 1932 г. - 24 головы. В 1937 г. средний доход от свиноматки составил 4 тысячи рублей. А Груня и Галя приносили ежегодно по 16-18 поросят. В 1939 г. на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) в Москве 4 свиноматки колхоза были награждены специальными аттестатами.

Не отставало от свиноводства и молочно-товарное производство. Ильичевская ферма стала лучшей в тогдашней Воронежской области. Если в 1930 г. удой от одной коровы в коммуне составлял 600 литров, то в 1932 г. уже 1425 литров. К 1938 г. 135 ильичевских коров были занесены в государственную племенную книгу. Коровы в дальнейшем давали по 2000-4000 литров в год.

Но особой гордостью ильичевцев стала племенная конеферма. Начиналась она с кобылы Звездочки и жеребца по кличке Воздух. В годы войны и в послевоенное время ценой неимоверных усилий удалось сохранить небольшое элитное гнездо. В 1948 г. ферма насчитывала 35 чистокровных лошадей русской рысистой породы. Конное поголовье оценивалось в три четверти миллиона рублей. Был создан ипподром и клуб ильичевских наездников, прославившихся на всю Воронежскую область. В 1948 г. колхоз посетила делегация из Венгрии, и гости были в восторге от ильичевских скакунов.

В полеводстве в колхозе начали применять новый способ сева "крест", широколентный посев проса, и удобрение полей. И урожайность поползла вверх.

И рублем, и орденом

Председатель колхоза быстро нашел рычаг, стимулирующий подъем производства. Кроме благодарностей, он ввел денежную оплату, добросовестным работникам стали выдавать премии, выдвигать на награждение правительственными наградами. Большую ставку Краснов сделал и на так называемое стахановское движение. В 1935 г. несколько колхозников - бывших коммунаров были награждены орденами и медалями. Сам Краснов получил орден Трудового Красного Знамени. Вскоре в колхозе образовались целые династии работников: Верзилиных, Беликовых, Крутских, Китаевых... Всем пример подавал Михаил Алейничев. В 1937 г. он заработал с семьей 2292 трудодня и получил 1000 пудов хлеба, 7500 рублей. Это позволило ему купить велосипед, швейную машинку, патефон, четыре зимних пальто, два костюма, каждому члену семьи валенки и галоши. Кроме того в подсобном хозяйстве Алейничевых были коровы, овцы, свиньи, птица. Живи да радуйся!

Прославилась своими удоями доярка В.И. Ильина, награжденная орденом Ленина. Заведующий СТФ К.В. Пчельников получил орден "Знак Почета". Была отмечена наградами и целая группа свинарей. Колхоз Ильича становится участником ВСХВ в 1939 г., представляет СССР на Всемирной выставке в Нью-Йорке (США).

20 февраля 1940 г. "за выдающиеся успехи в сельском хозяйстве и за перевыполнение показателей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в течение 2-х лет" колхоз имени Ильича был награжден орденом Ленина.

Не жизнь - картина!

Колхоз Ильича стал очень популярен, в него стремились попасть не только рядовые колхозники, руководители сельскохозяйственных предприятий, но и журналисты, писатели, художники, партийные деятели.

25 декабря 1938 г. в колхозе побывал будущий политический обозреватель, Герой Социалистического Труда Ю.А. Жуков.

Летом того же года приехали известные московские художники Борис Владимирович Иогансон (впоследствии народный художник СССР, Герой Соцтруда) и Петр Дмитриевич Покаржевский (заслуженный деятель искусств РСФСР). Они сделали множество эскизов, положенных затем в основу монументального (387 х 628 сантиметров) живописного панно "Праздник урожая в колхозе имени Ильича", которое первоначально называлось "Жить стало лучше, жить стало веселее". Для прославления колхозной жизни в СССР панно было отправлено на выставку в Нью-Йорк. По возвращении из США оно выставлялось в главном павильоне открывшейся в том же году Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Впоследствии картина была передана в Государственный музей революции СССР. Позднее в колхоз приезжал художник - портретист Лаков. В память о пребывании в колхозе он оставил портреты колхозников-стахановцев.

1 августа 1939 г. в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Воронежскую область на ней представляли 3 сельскохозяйственных предприятия нынешнего Добринского района - "Большевик", "Прогресс" и колхоз имени Ильича. К этому времени ильичевцы достигли больших успехов в социальной сфере. Вырос благоустроенный поселок с водопроводом и электричеством. Заговорило радио, немое кино сменилось звуковым. Были построены сыродельный, колбасный и маслодельный заводы, новая школа, восьмиквартирный дом, ясли, роддом, переоборудована электростанция, приобретены новые 4 автомашины. Колхоз заимел собственную парикмахерскую, библиотеку, клуб, джаз-оркестр, хор, а также на средства колхоза был открыт детский дом для сирот со всего района.

Три самолета от колхоза в подарок

В годы Великой Отечественной войны многие мужчины-колхозники ушли на фронт. Ушел и председатель Г. К. Краснов. Воевал он храбро, дослужился до звания "майор", оставил свою надпись "Воронеж - Краснов" на стене поверженного рейхстага.

Да и оставшиеся дома колхозники показали себя: уже в первый год войны сдали государству 100 тысяч пудов хлеба, более 200 пудов сливочного масла, 50 тысяч яиц, 150 пудов шерсти, красным конникам направили 80 лучших коней.

Готовясь к 25-летнему юбилею Красной Армии, ильичевцы собрали 105 тысяч рублей. На эту сумму было куплено три боевых самолета. В январе 1943 г. колхозники через областную газету "Коммуну" обратились к селянам области: "...мы решили обмундировать взвод красноармейцев. Каждый боец получит от нас полушубок, пару валенок, шапку, пару варежек, пару теплых чулок, 2 носовых платка, кисет с табаком. Мы призываем всех колхозников и колхозниц Воронежской области подхватить нашу инициативу. Члены небольшого колхоза могут обмундировать отделение, более крупного колхоза - взвод, район - одну или две роты, область - несколько полков".

Зависть и бесславие

После войны Краснова вновь избирают председателем колхоза. В 1946 г. колхоз в составе 5 экспериментальных хозяйств был утвержден для строительства социального городка. Разработанный комитетом архитектуры при Совете Министров ССР макет был утвержден Советом Министров СССР в качестве примерного для остальных хозяйств страны. В колхозе планировалось строительство 180 объектов производственного, жилищного и культурно-бытового назначения. Строительство вела специальная бригада в составе 76 человек.

Да и сами ильичевцы не подкачали в работе, более чем вдвое по сравнению с военными годами увеличив урожайность зерновых культур, сахарной свеклы и картофеля.

Но 1949 г. Григорий Корнеевич, на чье имя уже готовилось представление о присвоении звания Героя Социалистического Труда, был арестован. Всесоюзная слава участника Первого и Второго Всесоюзных съездов колхозников-ударников, делегата XVIII съезда ВКП(б), депутата Верховного Совета СССР, кавалера ряда боевых и трудовых орденов кое-кому застила глаза. И хотя обвинения в злоупотреблениях не нашли подтверждения, его сослали в казахстанские лагеря на 15 лет. И только после XX съезда КПСС он был реабилитирован. По возвращении работал в родных местах заведующим инкубатором, директором хлебоприемного пункта... Умер он 4 января 1971 г.

А колхоз еще долго процветал на фундаменте, заложенном своим первым председателем. Его работники получали ордена, госпремии, звания Героев Соцтруда, пока в 2005 г. новые руководители не довели его до банкротства, разбив и преобразовав в различные ООО и холдинги. Резко сократилось население в поселке имени Ильича, закрылась средняя школа, не стало работы...