В суд поступил иск об изъятии в пользу государства имущества Шестуна

Иск об изъятии в пользу государства имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна поступил в Мособлсуд. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает пресс-секретарь суда Анна Тюрина.

Ранее прокуратура заявила, что рыночная стоимость обращенного Шестуном в свою пользу государственного имущества оценивается в 10 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в ходе проверок прокуроры установили многоуровневую схему вывода Шестуном в 2013-2017 годах высоколиквидного земельного и лесного фонда из госсобственности. В последующем похищенное легализовалось, продавалось и перепродавалось через подставных лиц, что привело к существенному обогащению чиновника.

Шестун вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. А проданные участки, по его словам, используются по назначению - на них стоят три больших торговых центра и другие объекты, используемые жителями.

Напомним, следствие подозревает Шестуна в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В 2008-2014 годах он необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету составил 62,8 миллиона рублей. Затем следователи переквалифицировали эти факты в мошенничество, а в деле появились еще два фигуранта - Борис Криводубский и Сергей Самсонов, они объявлены в розыск.