Воронежский врач заработал полмиллиона рублей на мертвецах

Патологоанатом районной больницы в Воронежской области стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. Эскулап заставлял родственников скончавшихся пациентов оплачивать подготовку тел умерших к погребению, хотя по закону эта услуга оказывается бесплатно.

Проведенная проверка установила, что с декабря 2016 года по ноябрь 2017 врач-патологоанатом Калачеевской ЦРБ, используя служебное положение, вводил в заблуждение родственников скончавшихся в больнице пациентов.

- Он предлагал гражданам оформить договор на выполнение необходимых для погребения процедур: туалета умерших, облачение тел в похоронную одежду и укладку их в гроб, - с коммерческой организацией и на платной основе. При этом по действующему законодательству такие работы должны выполняться больницей бесплатно, - рассказал представитель прокуратуры Воронежской области Михаил Усов.

В общей сложности эскулап обманом выманил более 500 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере).