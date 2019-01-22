На Камчатке возбудили уголовные дела после драк в женской колонии

Камчатские следователи возбудили два уголовных дела о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества в отношении заключенных исправительной колонии №7, побивших своих надзирателей.

В пресс-службе регионального СУ СК сообщают, что в совершении преступлений заподозрили 63-летнюю женщину, осужденную за убийство, и 18-летнюю девушку, отбывающую наказание за воровство.

Согласно версии следствия, первой дебош устроила молодая заключенная. 30 декабря 2018 года, отказавшись подчиниться требованиям сотрудника колонии, она вначале пригрозила применить насилие, а позже избила тюремщика. В руках у девушки в это время была деревянная палка.

На следующий день выполнять приказы отказалась вторая осужденная. Когда ее попытались призвать к порядку, женщина начала бить сотрудницу исправительного учреждения руками и опорной тростью.

Ведется расследование, выясняются обстоятельства случившегося. За предновогодние драки каждой заключенной могут "подарить" по пять дополнительных лет в тюрьме.