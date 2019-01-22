На Камчатке "заминировали" школы и больницы

На электронный адрес нескольких социально значимых учреждений Петропавловска-Камчатского поступили сообщения о минировании.

"В настоящее время правоохранительные органы проверяют эту информацию", - сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России.

Проверки проводят в нескольких школах, детсадах и больницах города.

Как пишут местные жители в соцсетях, в частности, анонимные угрозы поступили в школы №40, №27 и №33. Люди из них были эвакуированы.

Напомним, вчера похожие сообщения о бомбах поступили на электронную почту учреждений Магнитогорска.