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22.01.2019 13:08
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

За 11 млн рублей поборются участники камчатских гонок на упряжках

Текст: Дина Непомнящая

Организационный комитет традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия" утвердил призовой фонд соревнований этого года. Он составит 11 миллионов рублей, сообщается на сайте краевого правительства.

Победитель гонки получит три миллиона, обладатель второго места - два, а "бронзовый" призер - миллион рублей. За четвертое место полагается приз в 500 тысяч рублей, пятое и шестое принесут по 200 тысяч, участники занявшие места с седьмого по десятое получат по 100 тысяч, а все остальные - по 50 тысяч рублей.

Фото: Татьяна Кузнецова/РГ
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Предусмотрены и другие денежные призы. За участие в открытом чемпионате Камчатского края по ездовому спорту, этапа Кубка России - "Гонки-пролог "Берингия-2019, в детской гонке "Дюлин", в номинации "За верность традициям Севера". Кроме того, в этом году вводится новая премия в 150 тысяч рублей "За национальный колорит".

В прошлом году гонка началась 11 марта в селе Мильково Камчатского края, а финишировала 19 апреля в селе Марково Чукотского автономного округа. Участники преодолели дистанцию в 2101 километр, включив "Берингиню-2018" в Книгу рекордов России. На этот раз дистанция будет значительно короче - 700 километров. А вот премии за призовые места решили оставить прежним.

"Мы рассчитываем, что достойные награды станут дополнительной мотивацией для участников, число которых с каждым годом будет только увеличиваться", - заявил вице-губернатор Камчатского края, председатель оргкомитета "Берингии" Алексей Войтов.

Открытие гонки на собачьих упряжках "Берингия-2019" состоится 23 февраля на биатлонном комплексе имени В. Фатьянова.

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