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22.01.2019 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Осуждены организаторы нижегородского "центра реабилитации" наркоманов

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

В Нижегородской области к различным срокам заключения приговорены организаторы и "сотрудники" псевдореабилитационного центра, где насильно удерживались люди, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью. В восьми случаях доказаны случаи похищения человека, других "пациентов" туда сдавали введенные в заблуждение родственники.

Как уже сообщала "РГ", этот центр располагался в жилом доме в деревне Дуденево Богородского района. В июле 2017 года правоохранители освободили оттуда 37 человек. Тогда же стало известно, что людей "лечили" с помощью тяжелой физической работы и жестоких наказаний, покинуть заведение по своей воле они не могли. "Курс реабилитации" обычно оплачивали родственники, отчаявшиеся помочь своим близким другим способом, либо же просто избавлявшиеся таким образом от проблемы. Обвиняемым инкриминировались похищение человека, совершенное организованной группой, в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений, а также незаконное лишение свободы.

Бывшая наркоманка организовала центр реабилитации "соигольников"
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Как пояснили в СУ СКР по Нижегородской области, центр начал работу в апреле 2015 года, его организовал 35-летний местный житель, ранее сам проходивший курсы социальной реабилитации по избавлению от наркозависимости. К работе он привлек еще пятерых сообщников со схожим жизненным прошлым.

Всего с декабря 2016-го по июль 2017 года подсудимые похитили восемь граждан в возрасте от 23 до 46 (как мужчин, так и женщины), которые затем незаконно удерживались в деревне Дуденево. С родственников потерпевших обвиняемые получили свыше 300 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела один обвиняемый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Еще двое признали вину частично, остальные вину отрицали. Главный организатор скрылся, он объявлен в розыск.

Приговором суда руководителю группы Александру Сироткину назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, участникам: Александру Колбасину и Сергею Чернову  - 7 и 6 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии общего режима. Павел Горбушин признан виновным только в незаконном удержании людей, он получил 4 года колонии-поселения.

В октябре прошлого года, как уже писала "РГ", по тому же делу на 6,5 лет колонии строгого режима был осужден младший консультант центра Алексей Горячкин - он сотрудничал со следствием, а потому его роль в преступной группировке рассмотрена в особом порядке.

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