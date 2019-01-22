Пермские ученые разработают "мозги" для телескопов

Ученые Пермского классического университета (ПГНИУ) разрабатывают технологию распознавания астрономических объектов с помощью компьютерного зрения. Она позволит отображать на экране дополнительные данные поверх изображения звездного неба и быстро находить нужные объекты.

- Изображение с астрокамеры (это обычная камера, которую можно подключить к телескопу) можно обработать с помощью методов компьютерного зрения, - пояснил автор проекта Алексей Подосокорский. - Программа сможет распознать, куда именно смотрит телескоп, какие объекты отображаются на экране. Дополнительно для позиционирования телескопа будут использованы данные гироскопа.

В планах разработчиков - создание мобильных приложений для iOS и Android, которые позволят как любителям, так и профессионалам использовать телефон для распознавания астрономических объектов. Тестирование мобильного приложения запланировано на 2020 год.