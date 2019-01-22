В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами

В Стерлитамакского районе 22 января съехал в кювет пассажирский автобус "НефАЗ".

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, авария произошла около десяти часов утра по московскому времени на седьмом километре автодороги Стерлитамак-Раевка. "НефАЗ" ехал из Стерлитамака в Набережные Челны. В салоне было 12 пассажиров и водитель. Автобус съехал в кювет, а затем опрокинулся на правый бок.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Пассажиры отправились дальше по маршруту на другом автобусе.