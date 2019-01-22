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22.01.2019 17:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На заводе в Ижевске на рабочих рухнуло оборудование

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Ижевске на предприятии "Цетрметалл" на двух рабочих упало оборудование.

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В момент трагедии 37-летний и 27-летний мужчины работали на сетко-сварочной линии по производству арматурной сетки. От полученных травм один из них скончался, второго доставили в больницу, где ему ампутировали ногу, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По факту происшествия проводится проверка по части 2 статьи 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли у организации необходимые документы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
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