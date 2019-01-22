В Барнауле школьница провалилась в колодец

Следственный комитет начал проверку после сообщений о падении девочки в открытый колодец на улице Энергетиков в Барнауле.

Запись с видеорегистратора выложил в социальную сеть житель Барнаула, который стал очевидцем случившегося.

- Между двумя дорогами в снегу открытый колодец, метров семь в глубину. Шла девочка, лет семи-восьми, наступила, задержалась на руках. Девочка жива-здорова, выбраться помог, - рассказал мужчина.

- Будет дана правовая оценка действиям коммунальных организаций, ответственных за обслуживание территории, на которой находится открытый колодец, - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают пострадавшего ребенка.