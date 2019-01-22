В Дагестане чиновник арестован за начисление липовых долгов за газ

Экс-начальник абонентской газовой службы в Каякентском районе Дагестана арестован за мошенничество с начислением платы за газ населению. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

По информации ведомства, в районе действовала организованная преступная группа, в которую входили контролеры абонентского пункта службы "Восточная" "Газпром межрегионгаз Махачкала". Они незаконно собирали деньги с граждан за газ, в том числе с помощью подтасовки показаний приборов учета.

Пока задержаны бывший начальник абонентской службы района и его знакомый. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Известно, что ранее прокуратура Дагестана выявила многочисленные факты необоснованного начисления жителям Какентского и других районов республики долгов за потребление газа.