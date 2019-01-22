Бомбардировщик Ту-22М3 разбился при посадке: двое летчиков погибли

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел авиакатастрофу при заходе на посадку на военный аэродром в Мурманской области. Авиационное происшествие произошло около города Оленегорск, где на военном аэродроме базируется полк Дальней авиации Воздушно-космических сил России.

Сообщается, что самолет разбился около 13:40 по московскому времени.

Отмечается, что командир и штурман потерпевшего авиакатастрофу Ту-22М3 выжили. Они госпитализированы в местную больницу с различными травмами. При этом экипаж ракетоносца-бомбардировщика состоит из четырех человек - кроме упомянутых командира и штурмана это помощник командира и оператор. Двое летчиков погибли.

В министерстве обороны уже подтвердили информацию об авиапроисшествии. По данным военного ведомства, бомбардировщик совершал плановый учебно-тренировочный полет, попал в снежную бурю, из-за чего совершил жесткую посадку и разрушился. На месте крушения возникло возгорание. На месте работают подразделения двух воинских частей и отделение 43 пожарной части из Оленегорска.

При этом погибли два члена экипажа. Еще двое пострадали, их доставили в больницу. В Минобороны подчеркнули, что полет разбившийся самолет осуществлял без боекомплекта.

Авиабаза "Оленья" дислоцируется на Кольском полуострове в 92 километрах к югу от Мурманска, рядом с городом Оленегорск. На авиабазе дислоцированы самолеты Ту-22М3. Длина взлетно-посадочной полосы - 3500 м, покрытие бетонное.

Ранее сообщалось о модернизации Ту-22М3. В рамках программы обновления самолет получит инновационные системы радиолокации, навигации и электронного противодействия. Однако главным результатом модернизации станет то, что машина сможет нести практически весь арсенал корректируемых авиабомб и крылатые ракеты, включая Х-32 и Х-47М2 "Кинжал".

Справка "РГ"



Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 километров в час, дальность полета - 7 тысяч километров.