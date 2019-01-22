Из шахты в Воркуте эвакуировали 50 человек

Из шахты "Воргашорская" в Республике Коми подняты на поверхность 50 работников, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

В ведомстве уточняют, что частичный откол породы произошел в юго-западном блоке на глубине 206 метров. Ориентировочно участок, на котором обрушилась порода, составляет пять погонных метров.

Несмотря на ЧП, работа шахты не останавливалась. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Напомним, около 12 часов произошло обрушение породы на шахте "Воргашорская" в Воркуте, которая является крупнейшей в Европе. Как сообщила пресс-служба "Воркутауголь", к ликвидации последствий обрушения приступят после обследования горных выработок специалистами МЧС.