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22.01.2019,  
18:08
Текст:  Светлана Цыганкова

Конец британского танкостроения: немцы купили 55 процентов BAE Systems

Фото: Cpl Paul (Jabba) Jarvis RLC / wikimedia.org Основной боевой танк Challenger 2. Фото: Cpl Paul (Jabba) Jarvis RLC / wikimedia.org
Основной боевой танк Challenger 2. Фото: Cpl Paul (Jabba) Jarvis RLC / wikimedia.org

Немецкий концерн Rheinmetall приобрел 55 процентов акций BAE Systems - одной из крупнейших британских оборонных компаний, производившей танки Challenger 2 и другую военную технику.

Фото: Reuters
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Они подписали контракт на создание совместного бизнеса. После завершения согласований совместное предприятие будет называться Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL). Так что теперь компания из Великобритании не сможет самостоятельно выпускать бронетехнику. Об этом сообщили на сайте немецкого концерна. Новое совместное производство будет размещено на предприятии BAE Systems в английском Телфорде. Рабочие места и ключевые направления работы немцы обещали сохранить.

Как сообщается в статье, RBSL станет неотъемлемой частью подразделения транспортных систем Rheinmetall и будет участвовать в различных глобальных проектах и контрактах в области военной техники. Сочетание технологий и продукции Rheinmetall с дополнительными возможностями и продуктами BAE Systems позволит создать европейского лидера на рынке военной техники, пишет сайт.

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