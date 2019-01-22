В Петербург не пустили 75 тонн томатов с южноамериканской молью

Специалисты Россельхознадзора не пустили в Санкт-Петербург партию зараженных томатов из Марокко.

Груз - 75 тонн свежих томатов - прибыл в пункт пропуска через государственную границу "Большой порт Санкт-Петербург", сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Во время осмотра государственный инспектор обнаружил в партии опасного вредителя - живых личинок южноамериканской томатной моли. В Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории это подтвердили.

Чтобы не допустить проникновения зараженного продукта на территорию Евразийского экономического союза, все 75 тонн томатов вернули отправителю - обратно в Марокко.

Справка "РГ"

Южноамериканская томатная моль - опасный вредитель овощных культур закрытого и открытого грунта, характерный для Южной Америки, Европы и Средиземноморья. Моль поражает листья, стебли и плоды томатов. Как сообщают в Россельхознадзоре, из-за этого потеря урожайности и товарных качеств продукции может достигать от 35 до 100 процентов.