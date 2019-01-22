Филигранный удар модернизированных Су-25 показали на видео

Базирующие в Краснодарском крае модернизированные штурмовики Су-25СМ3 нанесли ракетный и бомбовый удар по аэродрому условного противника. Боевые пуски ракет и корректируемых бомб попали на видео.

В кадрах, опубликованных пресс-службой Южного военного округа, видно, что самолеты летят на предельно низкой высоте, в строю на расстоянии нескольких метров друг от друга. Обычно такое построение применяется при воздушном параде.

"В составе боевого звена экипажи Су-25СМ3 преодолели систему ПВО условного противника, выполнили пуски управляемых ракет, провели стрельбы из авиационных пушек и сбросили корректируемые авиабомбы по целям", - сообщает в официальном заявлении военного ведомства.

К выполнению полетных заданий привлекалось свыше десяти штурмовиков и более 200 летчиков, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб.

Напомним, что дозвуковой штурмовик Су-25, известный под прозвищем "Грач", эксплуатируется с 1981 года. Самолет предназначен для круглосуточной поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели. В 2013 году самолет прошел глубокую модернизацию. На Су-25 установили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, причем исключительно отечественной разработки и производства. Появилась возможность поражать не только все типы наземных целей, но и вести воздушный бой. Особенно эффективны Су-25СМ3 станут в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Они обладают широким диапазоном скоростей - от почти тысячи до ста километров в час без сваливания в штопор.