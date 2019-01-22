ФК "Ростов" попросил фанатов поддержать травмированного Вилюша

Защитник футбольного клуба "Ростов" Мацей Вилюш получил травму во время матча со "Спартаком" в товарищеском турнире. У польского легионера диагностирован разрыв крестообразных связок.

"Защитник уже прошел медобследование, и в ближайшее время будет прооперирован. Восстановление составит от четырех до шести месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы спортивной команды.

Администрация клуба также заявила о готовности оказать всю возможную помощь травмированному спортсмену и призвала болельщиков поддержать футболиста.

"Вы также можете поддержать Мацея, записав на видео слова поддержки. Присылайте свои обращения в личные сообщения официальной группы ВК. Ваши записи будут соединены в одно, после чего Мацей обязательно посмотрит это видео", - говорится в сообщении.