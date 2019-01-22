На Дону прокуратура проверит социальную выплату в 47 рублей

Прокуратура Ростовской области проверит правильность начисления социальных пособий многодетной матери Татьяне Хижняк из Таганрога, которой, в ответ на просьбу о помощи малообеспеченной семье с тремя детьми, чиновники выделили пособие в размере 47,5 рублей.

- Прокуратурой Таганрога организовано проведение проверки, - сообщила старший помощник прокурора Ростовской области Оксана Сухарева.

В том числе будет проверено и заявление Татьяны Хижняк о том, что она не получает положенную семье компенсацию 50 процентов расходов на коммунальные услуги.

Ранее по поводу скандальной цифры в 47,5 рубля администрация Таганрога пояснила, что это не единственное пособие семьи Татьяны Хижняк, а единоразовая выплата, рассчитанная из разницы величины прожиточного минимума и совокупным доходом семьи. Общий объем выплат семье Хижняк за 2018 год составил 27 637 рублей.