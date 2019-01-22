На Кубани чиновница оставила дольщиков без квартир

На Кубани заместителя главы администрации по вопросам архитектуры и строительства Славянского района подозревают в том, что она незаконно подписала разрешение на строительство многоквартирного дома.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, сделала она это, явно выходя за пределы своих полномочий и понимая, что если здание возведут, то в нем не будет технических условий для подключения водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Дом до сих пор не начали строить, хотя 15 квартир уже проданы. Дольщики отдали более 21 миллиона рублей.

Против чиновницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ведется расследование.