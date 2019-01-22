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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Черном море приступили к тушению загоревшихся судов

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Черном море начали тушить горящие суда. По данным Новороссийского морского спасательно-координационного центра, существует угроза взрыва газа.

Фото: РИА Новости
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Как уже писала "РГ", инцидент произошел в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах. Загорелись два судна под флагами Танзании: "Канди" и "Маэстро". На первом находились 17 человек, на втором 14. Экипажи состояли из граждан Турции и Индии. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт.

По данным пресс-службы Росморречфлота, погибли 11 человек, 12 моряков спасены, а трое на глазах спасателей ушли под воду. Судьба еще пятерых пока не известна.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым
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