Новости

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на четыре километра 10:04
На пожаре под Волгоградом погиб ребенок 10:02
Сеул: Второй американо-северокорейский саммит будет успешным 09:59
Украинец получил срок за незаконный въезд в Крым 09:57
Министр обороны РФ наградил летчика, спасшего индийский самолет 09:56
Бутина вышла на связь с родными после недельного молчания 09:52
В Челябинской области найдены "минеры" школы и жилого дома 09:50
Десятитонный взрыв прогремел на Бурейском водохранилище 09:50
В Иркутске самолет до Пхукета прекратил взлет из-за сбоя в двигателе 09:42
Южная Корея пригласила КНДР вместе отметить годовщину ОИ в Пхенчхане 09:40
В горах на Урале обследовали 115 кв км в поисках пропавших туристок 09:35
Почему в плацкарт нельзя купить "невозвратный" билет 09:35
На Камчатке "заминировали" школы и больницы 09:34
Российские пулеметчики и операторы ПТРК первыми получат экзоскелеты 09:34
СМИ: ЦРУ и разведка КНДР десять лет поддерживали секретные контакты 09:22
Генпрокурор Украины назвал Юлию Тимошенко летящей пулей 09:22
Генпрокурор Украины предложил легализовать оружие и проституцию 09:13
Пушков: Киев вряд ли согласится на условия Новака по газу 09:12
К месту ЧП в Черном море отправят вертолет 09:05
На Ямале врач-гинеколог спас пострадавшего в аварии дальнобойщика 09:01
ОКБ: Сумма кредитов наличными достигла трехлетнего максимума 09:00
Названа предположительная причина ЧП в Черном море 08:55
СМИ рассказали о драке Богомолова с Виторганом в центре Москвы 08:54
В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала года 08:44
СК начал проверку обрушения склада с удобрениями в Петербурге 08:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 09:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области найдены "минеры" школы и жилого дома

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области возбуждены первые уголовные дела после серии ложных сообщений об угрозе взрывов. Личности заминировавших объекты в Южноуральске и Чебаркуле установлены, сообщили во вторник в прокуратуре и УФСБ региона.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
В Магнитогорске начали проверку после сообщений об угрозе взрывов

- 21 января в 20.38 в дежурную часть отдела МВД России по Южноуральску от диспетчера ЕДДС поступило анонимное сообщение от неизвестного о заложенном взрывном устройстве в жилом доме по улице Мира, 34, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Оперативными службами были эвакуированы 100 жильцов, которых пришлось временно разместить в близлежащем кинотеатре и детской школе искусств. Проведен осмотр всех помещений с использованием специалистов и кинологов, взрывного устройства не обнаружено. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Лицо, сообщившее ложную информацию установлено. Решается вопрос о его задержании.

В Чебаркуле решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, "заминировавшего" одну из городских школ. Как рассказали "РГ" собственные источники в правоохранительных органах, оба подозреваемых сообщили об угрозе теракта в состоянии алкогольного опьянения. Теперь им грозит наказание от крупного штрафа до реального лишения свободы в случае, если будет установлено, что их действиями причинен крупный ущерб.

Прокуратура области взяла ход расследования на особый контроль.

Как уже сообщала "РГ", 21 января атаке анонимных угроз подвергся также город Магнитогорск, пострадавший от взрыва газа в жилом доме по улице Карла Маркса 31 декабря. Как сообщили "РГ" в УФСБ региона, в ходе проведенных мероприятий каких-либо взрывных устройств в городе обнаружено не было. В мэрии назвали рассылку электронных сообщений с угрозами спамом с целью дестабилизировать обстановку и посеять панику среди жителей. Скорее всего, авторы анонимок действовали из-за границы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Neue Presse: 73 процента немцев поддерживают "Северный поток-2"
Чубайс "сдался" в споре с Захаровой о бедности россиян
Депутат Рады рассказал о "позорном провале" Украины
В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала года
СМИ рассказали о драке Богомолова с Виторганом в центре Москвы