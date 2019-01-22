В Челябинской области найдены "минеры" школы и жилого дома

В Челябинской области возбуждены первые уголовные дела после серии ложных сообщений об угрозе взрывов. Личности заминировавших объекты в Южноуральске и Чебаркуле установлены, сообщили во вторник в прокуратуре и УФСБ региона.

- 21 января в 20.38 в дежурную часть отдела МВД России по Южноуральску от диспетчера ЕДДС поступило анонимное сообщение от неизвестного о заложенном взрывном устройстве в жилом доме по улице Мира, 34, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Оперативными службами были эвакуированы 100 жильцов, которых пришлось временно разместить в близлежащем кинотеатре и детской школе искусств. Проведен осмотр всех помещений с использованием специалистов и кинологов, взрывного устройства не обнаружено. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Лицо, сообщившее ложную информацию установлено. Решается вопрос о его задержании.

В Чебаркуле решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, "заминировавшего" одну из городских школ. Как рассказали "РГ" собственные источники в правоохранительных органах, оба подозреваемых сообщили об угрозе теракта в состоянии алкогольного опьянения. Теперь им грозит наказание от крупного штрафа до реального лишения свободы в случае, если будет установлено, что их действиями причинен крупный ущерб.

Прокуратура области взяла ход расследования на особый контроль.

Как уже сообщала "РГ", 21 января атаке анонимных угроз подвергся также город Магнитогорск, пострадавший от взрыва газа в жилом доме по улице Карла Маркса 31 декабря. Как сообщили "РГ" в УФСБ региона, в ходе проведенных мероприятий каких-либо взрывных устройств в городе обнаружено не было. В мэрии назвали рассылку электронных сообщений с угрозами спамом с целью дестабилизировать обстановку и посеять панику среди жителей. Скорее всего, авторы анонимок действовали из-за границы.