В Тюмени из-за неисправной печи погибли три человека

В Тюмени в частном доме на улице Лопырева в результате пожара погибли три человека. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала неисправная печь.

Сообщение о пожаре поступило 21 января в шесть вечера. Горел одноэтажный деревянный дом размерами семь на восемь метров. Первые подразделения были на месте уже через 8 минут, но к тому времени пламя уже полностью охватило все строение.

"Пожарные спасли двоих человек - они доставлены в областную клиническую больницу. Во время тушения огня были найдены тела трех человек", - сообщает пресс-служба МЧС области.

Огнеборцы назвали причину трагедии: нарушение правил устройства и эксплуатации печи.