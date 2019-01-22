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22.01.2019,  
12:32
Текст:  Антон Валагин

Россия проведет учения с армиями Беларуси и Сербии

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Международные учения белорусских, российских и сербских десантников "Славянское братство" пройдут в первой половине 2019 года.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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- Представители военных ведомств трех стран проведут в Сербии первые переговоры о мероприятиях по подготовке к совместному тактическому учению "Славянское братство - 2019", - сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Военные планируют согласовать даты и тематику маневров, обсудят вопросы подготовки подразделений для совместной отработки задач по борьбе с терроризмом. Также будет определены дата и место следующей конференции, на которой утвердят замысел и состав сил, привлекаемых к тренировке.

Встреча российских военных с белорусскими и сербскими коллегами продлится до 25 января.

Международные учения ВДВ "Славянское братство" проводятся ежегодно на различных полигонах Беларуси, России и Сербии. Маневры 2018 года стали наиболее масштабными и впервые вышли на полковой уровень.

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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