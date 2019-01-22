Россия проведет учения с армиями Беларуси и Сербии

Международные учения белорусских, российских и сербских десантников "Славянское братство" пройдут в первой половине 2019 года.

- Представители военных ведомств трех стран проведут в Сербии первые переговоры о мероприятиях по подготовке к совместному тактическому учению "Славянское братство - 2019", - сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Военные планируют согласовать даты и тематику маневров, обсудят вопросы подготовки подразделений для совместной отработки задач по борьбе с терроризмом. Также будет определены дата и место следующей конференции, на которой утвердят замысел и состав сил, привлекаемых к тренировке.

Встреча российских военных с белорусскими и сербскими коллегами продлится до 25 января.

Международные учения ВДВ "Славянское братство" проводятся ежегодно на различных полигонах Беларуси, России и Сербии. Маневры 2018 года стали наиболее масштабными и впервые вышли на полковой уровень.