Сервис Downdetector зафиксировал сбой в работе WhatsApp

Мессенджер WhatsApp работал вечером во вторник со сбоями.

Перебои в его функционировании зафиксированы сервисом Downdetector.

WhatsApp "упал" на Восточном побережье США. Не могли отправить сообщения через него жители Великобритании, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Австрии и Испании, Мексики, Бразилии и Чили. Это 35 процентов сбоев. 23 процента сбоев связаны с тем, что пользователи не могли пройти там авторизацию. Но большая часть некорректной работы (41 процент сбоев) связана с проблемой соединения.