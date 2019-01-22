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22.01.2019 22:26
Рубрика: Digital

Сервис Downdetector зафиксировал сбой в работе WhatsApp

Мессенджер WhatsApp работал вечером во вторник со сбоями.

Перебои в его функционировании зафиксированы сервисом Downdetector.

WhatsApp "упал" на Восточном побережье США. Не могли отправить сообщения через него жители Великобритании, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Австрии и Испании, Мексики, Бразилии и Чили. Это 35 процентов сбоев. 23 процента сбоев связаны с тем, что пользователи не могли пройти там авторизацию. Но большая часть некорректной работы (41 процент сбоев) связана с проблемой соединения.

В WhatsApp начали пропадать сообщения
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