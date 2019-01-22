СМИ: актер Виторган избил бывшего мужа Дарьи Мороз из-за Собчак

Периодике стали доступны подробности получившего широкий отклик в СМИ физического противостояния актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова у одного из кафе в центре Москвы.

Как передает РЕН ТВ, ссылаясь на очевидцев инцидента, 21 января названные мужчины оказались в одном ресторане, а "спустя некоторое время они вышли на улицу перед кафе, где и произошла драка".

При этом отмечено что охранники и актера, и режиссера "бездействовали".

В результате драки режиссер получил некоторые травмы, но от госпитализации отказался. "Нос хорошо ему разбили", - уточнил источник канала. Предположив, что теперь Виторгану может грозить уголовное наказание за нападение на оппонента.

По мнению аналитиков, причиной недовольства Виторгана мог стать активно тиражируемый прессой слух, что жена актера, телеведущая и актриса Ксения Собчак, "завела с Богомоловым роман". Более того - супруги уже были замечены без обручальных колец.

При этом акцентируется, что пара отказывается комментировать данную информацию. Сохраняет молчание и режиссер.

Максим Виторган - сын Эммануила Виторгана и Аллы Балтер. Известен по фильмам и сериалам "День выборов", "День радио", "О чем говорят мужчины", "Садовое кольцо", "Оптимисты". 37-летняя Собчак и 46-летний Виторган поженились в 2013-м. В 2016-м у них родился сын.

Константин Богомолов - 43-летний театральный режиссер, поэт и актер. Бывший муж актрисы Дарьи Мороз, с которой развелся в прошлом году.