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СМИ: актер Виторган избил бывшего мужа Дарьи Мороз из-за Собчак

Наше кино
    22.01.2019, 12:20
Текст:   Олег Усков

Периодике стали доступны подробности получившего широкий отклик в СМИ физического противостояния актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова у одного из кафе в центре Москвы.

Как передает РЕН ТВ, ссылаясь на очевидцев инцидента, 21 января названные мужчины оказались в одном ресторане, а "спустя некоторое время они вышли на улицу перед кафе, где и произошла драка".

При этом отмечено что охранники и актера, и режиссера "бездействовали".

В результате драки режиссер получил некоторые травмы, но от госпитализации отказался. "Нос хорошо ему разбили", - уточнил источник канала. Предположив, что теперь Виторгану может грозить уголовное наказание за нападение на оппонента.

Фото: kinopoisk.ru
Актер Кристиан Бэйл посмотрел в лицо смерти и отказался толстеть

По мнению аналитиков, причиной недовольства Виторгана мог стать активно тиражируемый прессой слух, что жена актера, телеведущая и актриса Ксения Собчак, "завела с Богомоловым роман". Более того - супруги уже были замечены без обручальных колец.

При этом акцентируется, что пара отказывается комментировать данную информацию. Сохраняет молчание и режиссер.

Максим Виторган - сын Эммануила Виторгана и Аллы Балтер. Известен по фильмам и сериалам "День выборов", "День радио", "О чем говорят мужчины", "Садовое кольцо", "Оптимисты". 37-летняя Собчак и 46-летний Виторган поженились в 2013-м. В 2016-м у них родился сын.

Константин Богомолов - 43-летний театральный режиссер, поэт и актер. Бывший муж актрисы Дарьи Мороз, с которой развелся в прошлом году.

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