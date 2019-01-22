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Стали известны подробности об iPhone XR 2019

22.01.2019,  
12:46
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

В Сети появились данные о новинках, которые Apple планирует выпустить в нынешнем году. Компания должна презентовать три новых смартфона.

Как уточняет портал IGeekphon, в списке новинок - iPhone XS, iPhone XS Max, а также iPhone XR второго поколения. Последний, скорее всего, получит тот же дизайн, что и предыдущая модель. А вот основная камера будет двойной, на 24 Мп. Фронтальная получит датчик на 12 Мп.

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Смартфон, предположительно, будет работать на новейшем процессоре Apple Bionic A13 с улучшенной производительностью и получит флагманские функции - распознавание лиц и возможность беспроводной зарядки.

Гаджет выпустят с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Также будет доступна версия с комбинацией 4 ГБ и 256 ГБ.

Дебют новинки запланирован на вторую половину года. По данным инсайдеров, гаджет будет стоить от 6299 юаней (чуть более 61,5 тысячи рублей).

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