Стали известны подробности об iPhone XR 2019

В Сети появились данные о новинках, которые Apple планирует выпустить в нынешнем году. Компания должна презентовать три новых смартфона.

Как уточняет портал IGeekphon, в списке новинок - iPhone XS, iPhone XS Max, а также iPhone XR второго поколения. Последний, скорее всего, получит тот же дизайн, что и предыдущая модель. А вот основная камера будет двойной, на 24 Мп. Фронтальная получит датчик на 12 Мп.

Смартфон, предположительно, будет работать на новейшем процессоре Apple Bionic A13 с улучшенной производительностью и получит флагманские функции - распознавание лиц и возможность беспроводной зарядки.

Гаджет выпустят с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Также будет доступна версия с комбинацией 4 ГБ и 256 ГБ.

Дебют новинки запланирован на вторую половину года. По данным инсайдеров, гаджет будет стоить от 6299 юаней (чуть более 61,5 тысячи рублей).