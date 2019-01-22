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22.01.2019,  
15:36
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Танки Т-72М1 и БМП-1 приняты на вооружение полиции Ирака

В Ираке завершилась эпопея с ремонтом Т-72М1 и БМП-1 для нужд МВД. На днях состоялась торжественная передача этой техники специальному механизированному батальону.

Впервые информация о планах полиции реанимировать десять "семьдесят вторых" и такое же количество боевых машины пехоты была обнародована еще весной минувшего года. В апреле 2018 года в Сети появились фотографии бронетехники в цехах ремонтного предприятия. Сообщалось, что танки и БМП были доставлены с военной базы в Таджи.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА новости
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Процесс возвращения в строй "наследства Саддама Хусейна" оказался нелегким, ему мешали проблемы с запасными частями. В июле на какое-то время его пришлось приостановить вовсе. Но потом работа закипела снова.

Параллельно ремонтом аналогичной военной техники занималось иракское министерство обороны, и их переданные в войска Т-72 и БМП-1 отличаются не только цветом камуфляжа, но и более высоким качеством. На полицейских машинах, например, нет бортовых экранов, инфракрасных осветителей и других внешних деталей.

Можно предположить, что недостающие элементы, как и противокумулятивные экраны, появятся позже, в ходе повседневной эксплуатации.

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