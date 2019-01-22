В Берлине расскажут, как влюбить школьников в русский язык

На международную конференцию "Формула счастливых каникул" в Берлине, посвященную сохранению русского языка в разных уголках мира, съедутся организаторы летних лагерей для детей соотечественников из 22 стран. В их числе руководители образовательных некоммерческих организаций из Болгарии, Бельгии, Израиля, Люксембурга, России, стран СНГ и Балтии, США.

Форум призван распространить и обобщить накопленный русистами опыт обучения русскому языку детей наших соотечественников более чем в 100 странах мира, сообщает пресс-служба портала "Русский мир".

Международные лагеря отдыха в период школьных каникул, где дети учатся русскому в непринужденной атмосфере, стали продуктивным форматом для выстраивания диалога культур среди русскоговорящих подростков во всем мире.

На конференции будут представлены международные культурно-педагогические проекты из России и других стран по организации обучения русскому языку на каникулах. Запланированы круглые столы и дискуссии в небольших рабочих группах.

Организаторы собираются обсудить работу общественных организаций, занимающихся внешкольной работой с детьми соотечественников. Это тем более важно, что система поддержки русского языка в детских садах и школах существует пока лишь в немногих странах диаспоры.