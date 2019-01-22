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Рубрика: В мире

В Египте двое детей погибли в результате взрыва мины

В Египте двое детей погибли, и еще один получил ранения в результате взрыва мины времен арабо-израильских войн. Инцидент произошел рядом с деревней в окрестностях Исмаилии на севере страны.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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По информации силовых структур, трое братьев обнаружили неразорвавшуюся мину. Попытки детей исследовать незнакомый предмет привели к взрыву, пишет ТАСС, ссылаясь на издание "Аль-Баляд". Район происшествия был оцеплен, территорию обследовали саперы.

Во время арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов на севере Египта, в частности в районе Суэца и Исмаилии, шли активные боевые действия. Неразорвавшиеся мины там находят до сих пор.

В мире Африка Египет
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