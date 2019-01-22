В Гватемале шесть человек пострадали в результате взрыва в автобусе

В столице Гватемалы в салоне пассажирского автобуса сработало взрывное устройство. Ранения различной степени тяжести получили шесть человек.

По данным полиции, сильнее всех пострадала 19-летняя девушка, которая и привела в действие самодельное взрывное устройство. Предполагается, что она угрожала шоферу с целью вымогательства денег, и взрыв был случайным, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Prensa Libre.

Пока не установлено, принадлежит ли девушка к какой-либо преступной группировке. Пострадавшая госпитализирована. Взрыв лишил ее обеих рук.