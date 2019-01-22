В Косово отказались отменять пошлины на продукцию из Сербии и БиГ

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что отказывается отменять введенные в конце ноября 100-процентные таможенные пошлины на товары из Сербии, а также из Боснии и Герцеговины (БиГ).

Об этом он заявил 22 января после встречи с встречи с послом США в Приштине Филипом Коснетом и спикером косовского парламента Кадри Весели, несмотря на то, что американская сторона неоднократно предлагала отменить пошлины.

Из-за столь высоких налогов на ввоз сербское население Косова страдает по причине нехватки товаров первой необходимости. Сербия несет убытки в размере около 43 миллионов евро в месяц. Как заявил Харадинай, Приштина с радостью отменит пошлины, но только если у нее будет "всеобъемлющее соглашение о признании независимости Косово".

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, однако не было признано многими странами, в том числе Россией, Израилем, Китаем, Ираном, Испанией, Грецией и другими.