В Кремле нашли конспирологию в частных расследованиях убийства в ЦАР

Следственный комитет докладывает президенту о ходе расследования убийства российских журналистов в Центральной Африканской республике. Об этом сообщили в Кремле. А вот частные расследования не лишены конспирологии, поэтому вряд ли их стоит воспринимать серьезно.

В Кремле ознакомились с публикацией издания "МК" по расследованию и имеют ряд замечаний. "Мы видели этот материал, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Там много неточностей. И, конечно, речь не идет о дипломатической почте".

"Дипломатическая почта работает регулярно и не касается оперативных бумаг, связанных с сиюминутными вопросами", - уточнил представитель Кремля. "Незнание всех этих нюансов дипломатической работы, конечно, приводит к неточностям", - добавил он.

Некорректным назвал Песков вопрос о том, насколько глава государства удовлетворен работой официальных органов - МИД и СК. "Ведется же следствие. В публичную плоскость выносятся далеко не все нюансы, а точнее - меньшая их часть", - заметил он.

"Все, что считает необходимым Следственный комитет, он все докладывает", - подчеркнул представитель Кремля.

"Мы склонны, естественно, ориентироваться на те следственные действия, которые выполняет Следственный Комитет", - пояснил пресс-секретарь президента. "Мы, безусловно, принимаем к сведению частные попытки проведения тех или иных видов расследования ситуации, - сказал он. - Но пока констатируем, что больше всего в таких попытках некоей конспирологии, которую, конечно, вряд ли можно ассоциировать с серьезным подходом".